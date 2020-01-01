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Новости » Запускается транспортная реформа

10:17 15 марта 2021 г.

 

В 2022 году транспортная реформа запустится в Чебоксарской агломерации, после – по всей республике

 

Об этом заявил Олег Николаев во время прямой линии, которая прошла в социальных сетях.

 

Вопросы обслуживания пассажиров в сообщении между Чебоксарами и Новочебоксарском стали одними из ключевых. В частности, жители спрашивали, почему нельзя запустить транспортную реформу в текущем году.

 

«Основная задача транспортной реформы  – обеспечить жителей республики удобным транспортным обслуживанием. Мы планируем создание единой сети с одним оператором и общими билетами, обновление парка, а также введение брутто-контрактов. На данном этапе Минтрансу поручено начать подготовку необходимых документов планирования и правовых актов. На эти работы потребуется определённое время. Мы будем действовать согласно дорожной карте, и в 2022 году транспортная реформа заработает в Чебоксарской агломерации»,  – пояснил Олег Николаев.

 

Переход на систему брутто-контрактов даст, прежде всего, качество услуг, которые предоставляют пассажирам. Перевозчикам будут выплачивать деньги из республиканского бюджета не за количество перевезенных людей, а за километры пробега. По требованиям оператора этих перевозок они должны будут содержать транспорт в идеальной чистоте, соблюдать схему маршрута, время и интервалы движения.

 

Организация транспортных перевозок через брутто-контракты будет внедрена постепенно и по всей республике.

 

 

Личным подсобным хозяйствам выгоднее об±единяться в кооперативы

Так руководитель региона Олег Николаев ответил на поступивший в ходе прямой линии вопрос о поддержке личных подобных хозяйств.

 

«Помимо льготных кредитов есть формы поддержки, которые направлены на то, чтобы поддержать людей, когда речь идет о разведении крупного рогатого скота, закупке племенного материала. Я бы хотел обратить внимание на то, что возможность получить различные формы поддержки выше, если подсобные хозяйства будут объединяться в иные организационные формы. Прежде всего в так называемые сельскохозяйственные кооперативы. Потому что это направление сейчас хорошо поддерживается государством. Поэтому если несколько личных подсобных хозяйств объединиятся для производства какой-либо продукции, они могут рассчитывать на господдержку», — отметил Олег Николаев.

Отметим, что в Чувашии с 2019 года действует господдержка в форме гранта «Агростартап». А для крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей доступны более 50 направлений господдержки, подчёркивают в Минсельхозе Чувашии.

 

Снова возник вопрос о времени

Возможный перевод времени в Чувашии обсудят в формате парламентских слушаний в Госсовете республики. Об этом сообщил Глава республики Олег Николаев, отвечая на вопросы пользователей социальных сетей во время прямой линии.

Сейчас жители Чувашиии обсуждают, стоит ли республике быть в московском часовом поясе или лучше перевести стрелки на 1 час вперёд.

По данным проведенных опросов, большая часть населения региона за то, чтобы оставить все как есть. Но все же вопрос о переводе времени ещё не закрыт.

«Было принято решение депутатами Государственного Совета обсудить эту тему в формате парламентских слушаний. Я надеюсь на активное участие общественников, чтобы принять консолидированное решение. Если большинство захочет перейти на другой часовой пояс, нам нужно будет вносить изменение в закон Российской Федерации, чтобы перевести время в режим часового пояса на +1 от Москвы. Такой алгоритм. Мы должны будем выйти с инициативой в Государственную Думу, дальше это решение утверждает Совет Федерации и Президент», — отметил Глава Чувашии.

Окончательное решение о переводе времени должны принимать жители республики, подытожил Олег Николаев.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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