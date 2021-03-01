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Новости » Жители Чувашии могут стать авторами серии коллекционных открыток

10:16 15 марта 2021 г.

 

Жителей Чувашии приглашают стать участниками Всероссийского творческого конкурса «Мои герои большой войны». Творческое состязание посвящено памяти защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.

Главная цель конкурса — сохранить и передать подрастающему поколению память об участниках Великой Отечественной войны, их подвигах и примерах героизма, раскрыть вместе со школьниками страницы семейных альбомов, книг и воспоминаний, рассказать о своих родных, судьба которых связана с войной. Принять в нем участие могут ребята от 6 до 17 лет

Конкурс проводится по 6 номинациям: «Рисунок», «Поэзия», «Видеорепортаж», «Вокал», «Танец», «Оригинальный жанр».

Работы победителей в номинации «Рисунок» станут основой для серии коллекционных открыток, которые Почта России выпустит лимитированным тиражом. Творческие работы могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. В случае, если в основу изображения ляжет семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об этом событии.

Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru по 31 марта 2021 года. Список победителей будет объявлен 15 апреля. Финалистов пригласят на торжественную церемонию награждения и праздничный концерт в Москве, который состоится 25 апреля.

 

Фото: из открытых источников

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