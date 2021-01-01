Новости » Все заявки одобрены

В ТОСЭР "Канаш" могут начать производить жевательные конфеты, конструкции для мостовых переходов... Планы инвесторов обсудили члены Комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений. Заседание провел Глава Чувашии Олег Николаев.

На стадии разработки сейчас находятся пять проектов, которым могут быть предоставлены налоговые преференции.

Предприниматели говорят, что главное преимущество территории опережающего социально-экономического развития в Канаше – удобная логистика.

«Сейчас с администрацией Канаша отрабатываем площадки. Будет подписан официальный протокол и присвоен этим предприятиям статус резидентов. После инвесторам предоставят налоговые льготы, все последовательно», — отметил вице-премьер – министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.

На заседании Комиссии рассмотрели пять заявок от инвесторов. Среди проектов — производство жевательной карамели, коагулянтов для очистки и обработки воды, металлоконструкций для мостовых переходов, прицепов, самосвальных кузовов, а также предприятие сельскохозяйственной направленности. В планах инвесторов создать порядка 300 новых рабочих мест.

Члены комиссии одобрили все представленные заявки.

«Необходимо зафиксировать обязательства инвесторов и графики реализации намерений. Надо и дальше вместе плотно работать. Если нужно, то встречаться, разговаривать и разрешать возникающие проблемы», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

В ближайшее время планируют рассмотреть ещё 3 заявки от потенциальных резидентов ТОСЭР «Канаш».

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"