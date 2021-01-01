АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав редакции газеты "Ял пурнăçĕ" ("Сельская жизнь") от 25 августа 2020 г.
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Кристина Майнина посетила редакции Аликовской и Вурнарской районных газет

08:15 15 марта 2021 г.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина продолжает свое знакомство с региональными средствами массовой информации. 11 марта она посетила редакции Аликовской и Вурнарской районных газет.

Министр изучила деятельность учреждений, пообщалась с коллективами. Главные редакторы рассказали ей о своих успехах и сложностях в работе по сохранению тиражей. Затронули и кадровый вопрос: в редакции Аликовской районной газеты «Пурнăç çулĕпе» на данный момент трудятся 6 человек, в Вурнарской «Çĕнтерÿ çулĕ» - 10. Помимо издания традиционных печатных версий газет, коллективы осваивают интернет-просторы: ведут собственные сайты и продвигают аккаунты в социальных сетях. Аликовская газета особенно преуспела в «Одноклассниках» - аудитория достигает 4 тысяч человек. Руководители районных изданий сошлись во мнении, что чтобы вести всю эту работу на должном уровне, нужны молодые профессионалы. Для решения этого вопроса редакции взаимодействуют с учебными заведениями, привлекают юнкоров.

Кристина Майнина положительно оценила старания сотрудников редакций: «Районные газеты сегодня хотя и в некоторой степени теряют аудиторию, все же остаются в самом эпицентре районных событий и пользуются высоким уровнем доверия жителей. Но век высоких технологий диктует свои правила. Поэтому важно не терять позиции в медийном пространстве, а укреплять их, используя для этого все возможные передовые решения».

Также министр встретилась с главами администраций Аликовского и Вурнарского районов Александром Куликовым и Андреем Тихоновым. Стороны высказали предложения по повышению эффективности взаимодействия с районными газетами, рассмотрели вопрос информирования жителей муниципалитетов о предстоящем рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году, также обсудили подключение социально значимых объектов в районах к сети «Интернет».

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика