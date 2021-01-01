Новости » Кристина Майнина посетила редакции Аликовской и Вурнарской районных газет

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина продолжает свое знакомство с региональными средствами массовой информации. 11 марта она посетила редакции Аликовской и Вурнарской районных газет.

Министр изучила деятельность учреждений, пообщалась с коллективами. Главные редакторы рассказали ей о своих успехах и сложностях в работе по сохранению тиражей. Затронули и кадровый вопрос: в редакции Аликовской районной газеты «Пурнăç çулĕпе» на данный момент трудятся 6 человек, в Вурнарской «Çĕнтерÿ çулĕ» - 10. Помимо издания традиционных печатных версий газет, коллективы осваивают интернет-просторы: ведут собственные сайты и продвигают аккаунты в социальных сетях. Аликовская газета особенно преуспела в «Одноклассниках» - аудитория достигает 4 тысяч человек. Руководители районных изданий сошлись во мнении, что чтобы вести всю эту работу на должном уровне, нужны молодые профессионалы. Для решения этого вопроса редакции взаимодействуют с учебными заведениями, привлекают юнкоров.

Кристина Майнина положительно оценила старания сотрудников редакций: «Районные газеты сегодня хотя и в некоторой степени теряют аудиторию, все же остаются в самом эпицентре районных событий и пользуются высоким уровнем доверия жителей. Но век высоких технологий диктует свои правила. Поэтому важно не терять позиции в медийном пространстве, а укреплять их, используя для этого все возможные передовые решения».

Также министр встретилась с главами администраций Аликовского и Вурнарского районов Александром Куликовым и Андреем Тихоновым. Стороны высказали предложения по повышению эффективности взаимодействия с районными газетами, рассмотрели вопрос информирования жителей муниципалитетов о предстоящем рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году, также обсудили подключение социально значимых объектов в районах к сети «Интернет».

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"