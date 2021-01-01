Новости » Глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов встретился с жильцами многоквартирных домов с. Красноармейское

13 марта в районном доме культуры глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов встретился с жильцами многоквартирных домов. На собрании участники рассмотрели вопросы по переводу многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление, обсуждали пути решения этого важного процесса.

Во встрече с населением также приняли участие заместители главы администрации Красноармейского района, глава Красноармейского сельского поселения Степанов Алексей Анатольевич, директор МУП ЖКХ Антипов Леонид Владимирович, директор УК «Коммунальщик» Егоров Валерий Михайлович, начальник Красноармейского газового участка Петров Владимир Валерьянович, депутаты Собрания депутатов Красноармейского района.

На сегодняшний день в с. Красноармейское в связи с ветхим состоянием системы теплоснабжения актуальным является вопрос по переводу жилых многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление. Основные преимущества автономного отопления – независимость, возможность начинать и заканчивать отопительный сезон в зависимости от личных предпочтений, а не показателей среднесуточной температуры, поддерживать нужную температуру, иметь бесперебойное горячее водоснабжение и, конечно, экономить денежные средства.

Организаторами встречи была доведена до жильцов многоквартирных домов информация об условиях перевода на индивидуальное газовое отопление. Население также интересовали вопросы стоимости и сроки проведения работ, возможность оплаты оказанных услуг в форме рассрочки.

В ходе беседы были даны исчерпывающие ответы на все интересующие жильцов вопросы.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района