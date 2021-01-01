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Новости » Глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов присоединился к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

17:13 13 марта 2021 г.

Единый государственный экзамен – процедура волнительная. Причем, как показывает практика, родители волнуются гораздо больше, чем сами школьники. Вместо того, чтобы стать «группой поддержки», они невольно нагнетают обстановку и создают еще больший стресс.

Чтобы исправить эту ситуацию, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки организовала всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Сегодня, 13 марта 2021 г., в Красноармейском районе участники акции сдали ЕГЭ по русскому языку. Вместе с родителями выпускников 11 классов в Траковскую школу пришли сдавать экзамены глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов, заместитель главы администрации – начальник отдела образования Светлана Григорьева, директора школ и представители СМИ.

В ходе мероприятия «взрослые выпускники» получили представление о том, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в аудиториях; как выглядят рабочие места участников ЕГЭ; как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ; какие меры эпидемиологической безопасности применяются в экзаменационных пунктах; как происходит печать и сканирование контрольно-измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ).

Им было предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.

По завершении экзамена состоялся круглый стол «Особенности организации ЕГЭ в 2021 году».

Напомним, что в 2021 году выпускники, не планирующие поступление в вузы, будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике. Выпускники текущего года, а также выпускники прошлых лет, планирующие поступление в вузы, будут сдавать ЕГЭ.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля. ГВЭ-11 участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные – 13-17 июля и 3-15 сентября.

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района

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