Новости » Александр Кузнецов принял участие в семинаре-совещании глав администраций районов и городов

12 марта в Вурнарском районе состоялся семинар-совещание с главами администраций муниципальных районов и городских округов по отраслевым вопросам. В нем приняли участие отраслевые министры региона, заместители глав администраций районов и городов.

Участников семинара в поселке Вурнары встретили глава Вурнарского района Владимир Яковлев и глава администрации Вурнарского района Андрей Тихонов. До начала мероприятия главы администраций районов и городов посетили объекты района: ледовый каток «Кристалл», детско-юношескую спортивную школу-ФСК «Рассвет», стадион «Химик», фитнес-центр спортивного клуба «Химик» и плавательный бассейн.

Семинар-совещание прошел в актовом зале Вурнарского завода смесевых препаратов. С приветственным словом перед участниками мероприятия выступили генеральный директор предприятия Владимир Свешников, глава администрации Вурнарского района Андрей Тихонов. Они подчеркнули важность и актуальность проведения такого рода выездных совещаний, в ходе которых есть возможность обсудить актуальные вопросы той или иной отрасли.

Совещание открыл и вел Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов. На сегодняшнем мероприятии активно обсуждались социальные вопросы.

Об изменениях, касающихся назначения денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно и заключения социальных контрактов, в 2021 году проинформировала министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова. Она подчеркнула, что в соответствии с Указом Президента России с 2021 года размер выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно для малообеспеченных семей будет варьироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи. Он может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Порядок предоставления выплаты утверждается постановлением Правительства Российской Федерации и регулирует условия выплаты, перечень сведений, которые могут запрашивать органы социальной защиты из государственных информационных систем и у гражданина для назначения выплаты. Такой документ во взаимодействии с субъектами федерации и общественными организациями разрабатывается Минтрудом России.

Если ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере — 50% от регионального прожиточного минимума на детей, то теперь оно будет назначаться более адресно.

О развитии социальной сферы в разрезе муниципальных районов, городских округов республики, а также о проблемных вопросах в социальной сфере и задачах их реализации на текущий год докладывала заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики-министр образования и молодежной политики Алла Салаева. Содокладчиками по указанному вопросу выступили и.о. первого заместителя министра здравоохранения региона Алексей Кизилов и министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.

После выступления министров состоялось обсуждение по указанным вопросам с конкретными предложениями от глав администраций районов и городов.

В ходе семинара также затрагивался вопрос, касающийся реформы местного самоуправления. Начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Управления внутренней политики Сергей Тарасов выступил по указанному вопросу, приводя в пример практику проведения реформы в Нижегородской области.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района