АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав редакции газеты "Ял пурнăçĕ" ("Сельская жизнь") от 25 августа 2020 г.
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Александр Кузнецов принял участие в семинаре-совещании глав администраций районов и городов

17:07 13 марта 2021 г.

Александр Кузнецов принял участие в семинаре-совещании глав администраций районов и городов
Оригинал

12 марта в Вурнарском районе состоялся семинар-совещание с главами администраций муниципальных районов и городских округов по отраслевым вопросам. В нем приняли участие отраслевые министры региона, заместители глав администраций районов и городов.

Участников семинара в поселке Вурнары встретили глава Вурнарского района Владимир Яковлев и глава администрации Вурнарского района Андрей Тихонов. До начала мероприятия главы администраций районов и городов посетили объекты района: ледовый каток «Кристалл», детско-юношескую спортивную школу-ФСК «Рассвет», стадион «Химик», фитнес-центр спортивного клуба «Химик» и плавательный бассейн.

Семинар-совещание прошел в актовом зале Вурнарского завода смесевых препаратов. С приветственным словом перед участниками мероприятия выступили генеральный директор предприятия Владимир Свешников, глава администрации Вурнарского района Андрей Тихонов. Они подчеркнули важность и актуальность проведения такого рода выездных совещаний, в ходе которых есть возможность обсудить актуальные вопросы той или иной отрасли.

Совещание открыл и вел Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов. На сегодняшнем мероприятии активно обсуждались социальные вопросы.

Об изменениях, касающихся назначения денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно и заключения социальных контрактов, в 2021 году проинформировала министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова. Она подчеркнула, что в соответствии с Указом Президента России с 2021 года размер выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно для малообеспеченных семей  будет варьироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи. Он может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Порядок предоставления выплаты утверждается постановлением Правительства Российской Федерации и регулирует условия выплаты, перечень сведений, которые могут запрашивать органы социальной защиты из государственных информационных систем и у гражданина для назначения выплаты. Такой документ во взаимодействии с субъектами федерации и общественными организациями разрабатывается Минтрудом России.

Если ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере — 50% от регионального прожиточного минимума на детей, то теперь оно будет назначаться более адресно.

О развитии социальной сферы в разрезе муниципальных районов, городских округов республики, а также о проблемных вопросах в социальной сфере и задачах их реализации на текущий год докладывала заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики-министр образования и молодежной политики Алла Салаева. Содокладчиками по указанному вопросу выступили и.о. первого заместителя министра здравоохранения региона Алексей Кизилов и министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.

После выступления министров состоялось обсуждение по указанным вопросам с конкретными предложениями от глав администраций районов и городов.

В ходе семинара также затрагивался вопрос, касающийся реформы местного самоуправления. Начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Управления внутренней политики Сергей Тарасов выступил по указанному вопросу, приводя в пример практику проведения реформы в Нижегородской области.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика