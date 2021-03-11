Какие задачи необходимо решить в рамках предстоящей цифровой трансформации Чувашской Республики и какой должна быть digital-стратегия региона? Ответы на эти вопросы обсудили 10 марта в Доме Правительства на совещании под руководством заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрия Краснова. Участниками встречи выступили министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина, а также ответственные за цифровизацию заместители руководителей региональных органов исполнительной власти.

Открывая совещание, Дмитрий Краснов напомнил, что «Цифровая трансформация» включена в перечень 5 национальных целей развития Российской Федерации. В соответствии с Указом Президента, отрасли экономики и социальной сферы должны достичь «цифровой зрелости» к 2030 году. В своем Послании Госсовету Чувашии Глава республики Олег Николаев для решения этой задачи поручил органам власти разработать стратегию цифровой трансформации.

Дмитрий Краснов указал, что в ближайшее время республиканским органам власти предстоит большая работа по подготовке дорожной карты цифровой трансформации. «В этой связи важной задачей является повышение компетенций управленческих команд органов исполнительной власти в сфере цифровой трансформации», - подчеркнул Дмитрий Краснов.

Руководитель Мининформполитики Чувашии Кристина Майнина презентовала представителям министерств план по разработке стратегии цифровой трансформации отраслей и рассказала коллегам, какой должна быть структура документа. Она подчеркнула, что стратегия должна учитывать специфику региона. В документе будет отражен уровень цифровой зрелости отраслей экономики и социальной сферы, выделены перспективные для развития направления, проблемы, преимущества и возможности цифровой трансформации. «Каждое ведомство в ближайшее время разработает блоки по цифровизации своих направлений. Итоговый объединенный документ планируется разработать до 1 июня», - уточнила Кристина Андреевна.

С результатами оценки уровня компетенций ответственных за цифровую трансформацию в республиканских министерствах собравшихся ознакомила заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Екатерина Грабко. Профессиональные и личностные качества представителей органов власти определялись путем онлайн-тестирования. В ходе исследования оценивались такие параметры, как владение инструментами использования данных, применения цифровых технологий, управления цифровым развитием, креативность, клиентоцентричность, критичность.

Для дальнейшего усовершенствования знаний в области цифровизации представителям министерств предстоит пройти соответствующее обучение. Екатерина Грабко анонсировала проведение стратегической сессии по теме цифровой трансформации. Мероприятие с участием Главы Чувашской Республики, министров, руководителей цифровой трансформации запланировано на 20 марта. В рамках стратсессии выступят представители федеральных органов власти, а также спикеры от компаний-лидеров в области цифровизации. Также в ближайшее время управленческие команды органов исполнительной власти должны пройти обучение по программам РАНХиГС и КЛИК.

Опытом по достижению высокого уровня цифровой зрелости с коллегами поделилась заместитель министра здравоохранения Чувашии Ирина Левицкая. В общероссийском рейтинге доступности для граждан цифровых сервисов в сфере медицины республика заняла 4 место. Одним из критериев, повлиявших на достижение высоких результатов, стал системный подход к обеспечению медицинских учреждений ИТ-инфраструктурой и выбор единой платформы решения цифрового контура здравоохранения.

В финале совещания Дмитрий Краснов предложил взять за правило заслушивать отчеты министерств о ходе цифровой трансформации курируемых ими отраслей.