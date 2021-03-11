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Новости » Кристина Майнина: наша задача – превзойти другие регионы по цифровизации

15:25 12 марта 2021 г.

 

Кристина Майнина: наша задача – превзойти другие регионы по цифровизации

Перспективы трудоустройства студентов Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, проходящих дополнительное обучение по программе ПАО «Сбербанк» «Школа ИТ-профессий», обсудили 10 марта в главном офисе чувашского отделения банка.  Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций региона Кристина Майнина рассказали начинающим ИТ-специалистам о преимуществах выбранного ими направления профессиональной деятельности и возможностях, которое оно открывает.

Управляющий Чувашским отделением Сбербанка Анастасия Трутнева описала гостям суть проекта «Школа ИТ-профессий». Программа действует лишь в 9 регионах России, в числе которых и Чувашская Республика. Студенты могут здесь абсолютно бесплатно обучиться актуальным профессиям в сфере информационных технологий по одному из четырех направлений: Java developer, Data scientist, Data analyst и Data engineer. «Мы наблюдаем большой интерес к программе со стороны студентов, - сообщила Анастасия Трутнева. – Сейчас на курсе у нас 125 ребят». Обучение по программе длится 6 месяцев и проходит в формате электронных курсов от экспертов банка и представителей ведущих вузов страны.

Президент России Владимир Путин поставил перед регионами страны задачу цифровой трансформации ключевых сфер экономики и социальной сферы до 2030 года. Это колоссальная работа в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а для ее организации на качественном уровне Чувашии потребуются квалифицированные кадры. «Мы, как представители правительства Чувашской Республики, крайне заинтересованы в молодых квалифицированных кадрах, - заметил Дмитрий Краснов. – Разрабатывайте продукты, становитесь профессионалами, создавайте то, что поможет нашему региону стремительно выходить на нужную орбиту и нужный трек своего развития».

Как пояснила студентам Кристина Майнина, в настоящее время IT-специальности в топе не только по уровню заработной платы, но и по востребованности. «Мы сегодня здесь, потому что нам очень не хватает IT-кадров, - указала министр. - Цифровизация со временем придет во все отрасли. И наша задача не только вывести Чувашию на уровень с другими регионами, но и превзойти их. Мы это сможем только с вами - молодыми, заряженными, заинтересованными в продвижении родной республики».

В завершение встречи начинающим ИТ-специалистам рекомендовали проходить преддипломную практику в органах исполнительной власти Чувашии, а по завершении обучения в вузах – поступать на госслужбу. Региональные министерства готовы трудоустраивать выпускников, владеющих цифровыми компетенциями.

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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