В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" аграрии Чувашии продолжает наращивать объемы экспорта брюквы, корнеплодов кормовых и сена. По данным ФГБУ «Центр Агроналитики» за январь – февраль республика занимает первое место по экспорту данных товаров среди регионов России. Объем экспорта за первые два месяца нового года составил 118,7 тыс. долларов США или более 1/5 всего экспорта брюквы, корнеплодов кормовых, сена России (0,5 млн. долларов США). Перечисленная продукция чувашских сельхозтоваропроизводителей экспортируются в Польшу, Германию и Беларусь.



Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"