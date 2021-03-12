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Новости » Аграрии Чувашии наращивают объемы экспорта брюквы

15:17 12 марта 2021 г.

 

Аграрии Чувашии наращивают объемы экспорта брюквы

В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" аграрии Чувашии продолжает наращивать объемы экспорта брюквы, корнеплодов кормовых и сена.

По данным ФГБУ «Центр Агроналитики» за январь – февраль республика занимает первое место по экспорту данных товаров среди регионов России. Объем экспорта за первые два месяца нового года составил 118,7 тыс. долларов США или более 1/5 всего экспорта брюквы, корнеплодов кормовых, сена России (0,5 млн. долларов США).

Перечисленная продукция чувашских сельхозтоваропроизводителей экспортируются в Польшу, Германию и Беларусь.



Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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