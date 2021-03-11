11 марта в рамках рабочей поездки в Мариинско-Посадский район заместитель Председателя Кабинета Министров - министр сельского хозяйства Сергей Артамонов побывал в Эльбарусовской школе. Здесь открыт один из первых в республике агроклассов.

Гости посетили учебные классы, пообщались с детьми. «Приятно удивлен, что на уроке химии изучают систему работы теплиц 5 поколения», - поделился впечатлениями министр.

Далее вместе с главой админстрации района Владимиром Мустаевым и директором школы Дмитрием Ефимовым Сергей Геннадьевич встретился с агроклассниками - учениками 10 - 11 классов. Состоялся живой разговор с ребятами и их преподавателями. Министр рассказал о том, чем живут сегодня аграрии республики, какие технологии используют в производстве сельскохозяйственной продукции и о том. как сегодня можно реализовать себя в аграрной сфере экономики. Ребята активно интересовались формами государственной поддержки начинающих фермеров, а также проявили большой интерес к предложению министра вместе посетить и познакомиться с работой предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Поддержали эту идею и учителя школы.

"Не обязательно каждый из вас должен стать аграрием, на селе нужны и учителя и врачи, и работники культурной сферы. Невозможно удержать сегодня молодежь на селе, если не развивать социальную инфраструктуру комплексно", - подчеркнул Сергей Артамонов в завершение встречи.

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики