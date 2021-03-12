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Новости » «ЧЕТРА» выпустит модернизированный колесный бульдозер

15:10 12 марта 2021 г.

 

 Ведущие мосты с блокируемыми дифференциалами – вот основное, но не единственное новшество обновленного колесного бульдозера ЧЕТРА ТК25. Блокировка дифференциалов выполняется как в автоматическом, так и в ручном режиме. Обновленная машина сейчас проходит испытания под нагрузкой на заводском полигоне.

 Александр Егоров, руководитель отдела продуктового развития и аналитики ООО «ЧЕТРА»: «Блокировка дифференциалов необходима для предотвращения пробуксовывания колес. За счет этого обеспечивается повышенная производительность и оптимальный расход топлива, особенно на грунтах со слабым сцеплением».

Также была модернизирована и тормозная система для повышения эффективности торможения с учетом внедрения блокируемых дифференциалов. На обновленном колесном бульдозере предусмотрено гидравлическое управление навесным оборудованием, обеспечивающим высокую точность работ и низкую утомляемость оператора. Также в базовой комплектации - система спутникового мониторинга техники ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать состояние машины в режиме онлайн. Модернизированный ЧЕТРА ТК25 будет оборудован премиум-кабиной, имеющей ряд существенных преимуществ:

- кресло с пневмоподвеской, регулируемое по росту и массе оператора;

- удобное расположение органов управления машиной;

- климатическая установка с функцией подогрева и охлаждения воздуха;

- современный интерьер кабины с качественными шумо- и виброизоляционными материалами.

 Опционально можно установить камеру заднего вида с монитором, внешние зеркала с подогревом, систему быстрой заправки топливом, систему автоматического пожаротушения, комплект решеток на окна для защиты от падающих сбоку предметов и многое другое.

Запуск серийного производства модернизированного колесного бульдозера ЧЕТРА ТК25 запланирован на второе полугодие 2021 года.



 Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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