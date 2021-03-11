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Актуально » В Чувашии состоялся форум деловых женщин «Женщины и бизнес: создаем новую реальность»

15:07 12 марта 2021 г.

 

В Чувашии состоялся форум деловых женщин «Женщины и бизнес: создаем новую реальность»

11 марта в Чувашском государственном театре оперы и балета прошел региональный форум деловых женщин «Женщины и бизнес: создаем новую реальность».

Участников мероприятия приветствовал Глава республики Олег Николаев.

Говоря о тенденциях российского женского предпринимательства, Олег Николаев подчеркнул, что оно становится современным управленческим и организационным трендом, способствует росту экономики региона. «Мы восхищаемся и гордимся вашими успехами, – отметил он. – Именно вы несете новые веяния в деловую жизнь, когда бизнес, предпринимательская деятельность автоматически обретают природные черты характера женщин, прежде всего доброту. Это отражается на оказываемых видах предпринимательских услуг и произведенных  товарах».

В ходе форума обсуждены актуальные вопросы развития предпринимательства, в том числе создания бизнес-идей, инноваций, стартапов с участием представителей женского бизнес-сообщества из Москвы.

Отмечено, что в настоящее время рынок бизнес-обучения активно развивается, появляются новые адресные образовательные программы.

Одна из действенных мер государственной поддержки в регионе — открытие центров «Мой бизнес», где женщины, которые задумываются об открытии своего бизнеса, могут получить консультации в режиме «единого окна».

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов отметил актуальность проведения подобного форума в ежегодном формате. «Важно, чтобы к нам приезжали гости, давали ориентиры, обменивались опытом и идеями, – сказал он.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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