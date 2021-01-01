Новости » Владимир Путин одобрил инициативы «Единой России» по решению вопросов занятости населения и защите гарантированного минимального дохода

Президент назвал законопроекты партии важными и неотложными

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов озвучил основные законодательные приоритеты партии на встрече с Владимиром Путиным 17 февраля. В первую очередь речь идет о поправках в закон о занятости.

Они предполагают, что полномочия центров занятости перейдут на федеральный уровень. Это сделает услуги центров одинаково качественными по всей стране. Кроме того, усилится межрегиональное взаимодействие — люди будут понимать, что их профессия востребована, например, в соседнем регионе. Это постепенно приведет к замене внешней трудовой миграции на внутреннюю — то есть, работу в первую очередь получат россияне, а не приезжие. Поправки в скором времени внесут в Госдуму, рассказал Сергей Неверов.

«Центры занятости должны заработать по-новому, и из «бирж труда», куда человек обращался в первую очередь за пособием, они должны превратиться в удобные, клиентоориентированные центры. Мы предлагаем развитие электронной формы предоставления госуслуг в сфере занятости. Также необходимо расширить функционал платформы «Работа в России». Это позволит сократить перечень документов, которые необходимо подавать в службы занятости», — сказал руководитель фракции «Единой России» в Госдуме.

Владимир Путин предложения партии в сфере занятости поддержал.

«Давайте совместно с Правительством проработаем отдельно, я соответствующее поручение на этот счет сформулирую», — сказал глава государства.

В Чувашской республике трудоустройству и переобучению людей, оставшихся без работы, уделяется особое внимание, подчеркнул замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Николаев. «Как и во всех регионах, можно встать на учет, чтобы освоить новую профессию или быть хотя бы минимально обеспеченным на время поиска рабочего места, – пояснил депутат Госсовета республики. - Уверен, цель нашей социальной политики понятна – борьба с безработицей, поддержка человека в трудную минуту вне зависимости от того, наемный он работник, самозанятый или индивидуальный предприниматель».

Будучи директором Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, объяснил Николай Станиславович, он и сам как работодатель обращается в центр занятости. Сегодня, к примеру, медучреждению нужны санитарки, медсестры, работники административно-хозяйственной части. «В этой связи очень важно появление в России единого портала службы занятости, – отмечает парламентарий, – ресурс поможет приезжим оценить обстановку в регионе в плане наличия свободных рабочих мест».

Еще одна инициатива «Единой России» направлена на защиту гарантированного минимального дохода от списания за долги. Сергей Неверов рассказал, что «Единая Россия» подготовила законопроект и внесла в его в Госдуму 11 февраля.

«Реализация нашего закона даст возможность должнику указать в службе судебных приставов банковский счет для сохранения ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума. Банк и другие кредитные организации не смогут списывать эту сумму в счет погашения долга», — подчеркнул Сергей Неверов.

Этот вопрос, по мнению Владимира Путина, требует предметного подхода.

«Обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца», — заявил глава государства, комментируя инициативу.

Кроме того, Сергей Неверов поднял тему индексации пенсий работающим пенсионерам. Правительство по поручению Президента готовит сейчас варианты решений вопроса.

«Мы тоже направили туда ряд предложений, надеемся, что они найдут свое отражение в окончательном варианте», — отметил руководитель фракции и сообщил, что ранее «Единая Россия» уже внесла поправки в законодательство, устанавливающие индексацию для пенсионеров-опекунов.

Над вопросами занятости и защиты доходов граждан «Единая Россия» работает на протяжении нескольких месяцев. Осенью прошлого года тему защиты гарантированного минимального дохода поднял председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. По его словам, она будет отражена в народной программе партии на выборах в Госдуму. Над поправками в закон о занятости единороссы работали совместно с Минтруда.

Важность появления в стране единого ресурса службы занятости отметил и замсекретаря Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Николаев. Возглавляя Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, Николай Станиславович и сам регулярно сталкивается с необходимостью подбора кадров. Сегодня, например, федцентр нуждается в санитарках, медсестрах, работниках административно-хозяйственной части. «В этой связи очень важно появление в России единого портала службы занятости, – отмечает парламентарий, – ресурс поможет приезжим оценить обстановку в регионе в плане наличия свободных рабочих мест».

В Чувашии трудоустройству и переобучению тех, кто остался без работы, уделяется особое внимание, подчеркнул Николай Николаев. В республике ожидается активное обсуждение поправок в закон о занятости, отметил он.

Источник фото: duma.gov.ru

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"