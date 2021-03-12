АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав редакции газеты "Ял пурнăçĕ" ("Сельская жизнь") от 25 августа 2020 г.
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Состоялось заседание членов Правления Межрегиональной общественной организации выходцев из Чувашии – Товарищество офицеров «Сыны Отечества»

13:17 12 марта 2021 г.

В Полномочном представительстве Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации 11 марта состоялось очередное плановое заседание членов Правления Межрегиональной общественной организации выходцев из Чувашии – Товарищество офицеров «Сыны Отечества».

Перед началом работы самым активным и инициативным членам Товарищества офицеров «Сыны Отечества» заместитель Полномочного представителя Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации Лидия Седойкина от имени Главы Чувашской Республики Олега Николаева вручила памятные медали «100-летие образования Чувашской автономной области» за весомый вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи Чувашской Республики.

«Каждый из Вас прошел насыщенный славными событиями и достижениями профессиональный путь. Вы посвятили свою жизнь служению Родине, а сегодня являетесь достойным примером для молодого поколения, щедро делитесь своим опытом и мудростью», - отметила Лидия Седойкина.

В ходе рабочей встречи был обсужден и уточнен план мероприятий по проведению Общего собрания, организация и проведение очередного Республиканского смотра-конкурса кадетских классов и юнармейских формирований в городе Шумерля, а также по подготовке и участию в Параде Победы в городе Чебоксары. 

 

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика