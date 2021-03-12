Новости » Состоялось заседание членов Правления Межрегиональной общественной организации выходцев из Чувашии – Товарищество офицеров «Сыны Отечества»

В Полномочном представительстве Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации 11 марта состоялось очередное плановое заседание членов Правления Межрегиональной общественной организации выходцев из Чувашии – Товарищество офицеров «Сыны Отечества».

Перед началом работы самым активным и инициативным членам Товарищества офицеров «Сыны Отечества» заместитель Полномочного представителя Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации Лидия Седойкина от имени Главы Чувашской Республики Олега Николаева вручила памятные медали «100-летие образования Чувашской автономной области» за весомый вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи Чувашской Республики.

«Каждый из Вас прошел насыщенный славными событиями и достижениями профессиональный путь. Вы посвятили свою жизнь служению Родине, а сегодня являетесь достойным примером для молодого поколения, щедро делитесь своим опытом и мудростью», - отметила Лидия Седойкина.

В ходе рабочей встречи был обсужден и уточнен план мероприятий по проведению Общего собрания, организация и проведение очередного Республиканского смотра-конкурса кадетских классов и юнармейских формирований в городе Шумерля, а также по подготовке и участию в Параде Победы в городе Чебоксары.