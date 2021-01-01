Новости » Прошёл заочный этап XVI республиканского конкурса на лучшего классного руководителя 2021 года «Самый классный классный»

С 1 по 5 марта прошёл заочный этап XVI республиканского конкурса на лучшего классного руководителя 2021 года «Самый классный классный». Конкурс проводился в целях профессионального совершенствования педагогов, осуществляющих функции классного руководителя, распространения передового педагогического опыта педагогов Чувашской Республики, повышения роли воспитательной составляющей в деятельности общеобразовательных организаций для формирования духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности, способной к адаптации в социуме и на рынке труда, повышения престижа института классного руководства.

На данном этапе конкурса от нашего муниципалитета приняла участие учитель начальных классов МБОУ «Красноармейская СОШ» Исакова Елена Мефодьевна. Успешно защитив программу воспитания классного коллектива «Вместе в будущее», Елена Мефодьевна стала участником второго (очного) этапа республиканского конкурса профессионального мастерства классных руководителей Чувашской Республики «Самый классный классный - 2021».

Поздравляем с победой на очередном этапе конкурса и от чистого сердца желаем стать самым ярким и уникальным конкурсантом. Успехов, удачи, интересных проектов и затей в жизни, несомненных побед и уверенности в себе!