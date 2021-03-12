АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав редакции газеты "Ял пурнăçĕ" ("Сельская жизнь") от 25 августа 2020 г.
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Муниципалитеты начали загружать свои дизайн-проекты на платформу для голосования по благоустройству

09:46 12 марта 2021 г.

 

Муниципалитеты начали загружать свои дизайн-проекты на платформу для голосования по благоустройству  

11 марта заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Павел Данилов провел заседание рабочей группы по организации проведения онлайн-голосования по объектам благоустройства.

Напомним, что с 26 апреля по 30 мая на платформе http://za.gorodsreda.ru/  пройдет онлайн-голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году. В голосовании могут принять участие все жители республики старше 14 лет.

На заседании рабочей группы обсуждались вопросы по подготовке муниципальных образований к загрузке материалов на платформу, а также о мероприятиях по вовлечению граждан.

Павел Данилов отметил, что качество дизайн-проектов, загружаемых муниципалитетами, на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Он поручил усилить работу с районами в данном направлении, а также провести дополнительное селекторное совещание.

Также с приглашением местных блогеров обсуждался вопрос проведения праздничных мероприятий и акций, приуроченных к предстоящему голосованию.

Отметим, что 24 апреля по всей России пройдет субботник. Также отдельные мероприятия планируется провести в районах ко Дню космонавтики и в период майских праздников.

В настоящее время на портале Народный контроль запущен опрос https://nk.cap.ru/poll/113 посвящённый информированности граждан о предстоящем голосовании.


Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика