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Новости » Студенты Чувашии обучаются в «Школе ИТ-профессий»

09:11 12 марта 2021 г.

 

Программа действует лишь в 9 регионах России, в числе которых и Чувашская Республика. Студенты могут здесь абсолютно бесплатно обучиться актуальным профессиям в сфере информационных технологий по одному из четырех направлений: Java developer, Data scientist, Data analyst и Data engineer.

«Мы наблюдаем большой интерес к программе со стороны студентов, — сообщила руководитель Чувашского отделения «Сбербанка» Анастасия Трутнева. – Сейчас на курсе у нас 125 ребят». Обучение по программе длится 6 месяцев и проходит в формате электронных курсов от экспертов банка и представителей ведущих вузов страны.

Президент России Владимир Путин поставил перед регионами страны задачу цифровой трансформации ключевых сфер экономики и социальной сферы до 2030 года. Для  организации работы на качественном уровне Чувашии потребуются квалифицированные кадры.

Как пояснила студентам Кристина Майнина, в настоящее время IT-специальности в топе не только по уровню заработной платы, но и по востребованности.

«Мы сегодня здесь, потому что нам очень не хватает IT-кадров, — указала министр. — Цифровизация со временем придет во все отрасли. И наша задача не только вывести Чувашию на уровень с другими регионами, но и превзойти их. Мы это сможем только с вами — молодыми, заряженными, заинтересованными в продвижении родной республики».

Начинающим ИТ-специалистам рекомендовали проходить преддипломную практику в органах исполнительной власти Чувашии, а по завершении обучения в вузах – поступать на госслужбу. Региональные министерства готовы трудоустраивать выпускников, владеющих цифровыми компетенциями.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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