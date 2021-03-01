11 марта в Чувашии состоялся форум деловых женщин региона «Женщины и бизнес: создаем новую реальность».

«Мы сегодня восхищаемся и гордимся вашими успехами», – обратился к участницам мероприятия Глава республики Олег Николаев.

Руководитель региона подчеркнул, что женский бизнес стал значимым сегментом предпринимательства. Он становится современным управленческим и организационным трендом, способствует росту экономики региона. По данным статистики, доля представителей прекрасной половины человечества, которые ведут бизнес, составляет порядка 30%. Руководителей женщин – более 40%. Порядка 34% женщин ведут свое дело в статусе самозанятых. Больше женщин всего женщин в социальном предпринимательстве – 65%.

«Именно вы несете новые веяние в деловую жизнь, когда бизнес, предпринимательская деятельность автоматически обретают природные черты характера женщин, прежде всего доброту. Это отражается на оказываемых видах предпринимательских услуг и произведенных товарах», — отметил Олег Николаев.

Фото: cap.ru