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Новости » Вакцинацию сотрудников от ковид проводят на заводе имени В.И. Чапаева

09:02 12 марта 2021 г.

 

Вакцинацию в заводском медпункте проводит выездная бригада Городского клинического центра.

До конца марта планируется привить около 200 работников завода. Вакцину привозят в специальных термоконтейнерах, по пять доз в день. Благодаря этому  появилась возможность вакцинироваться прямо на рабочем месте.

Медработники заводского здравпункта заранее проанкетировали сотрудников завода и оформили допуск на вакцинацию.

Через 21 день выездная бригада медиков начнет второй этап вакцинации в заводском медпункте, где есть все условия для этого.

«Сотрудники могут вакцинироваться на рабочем месте без отрыва от производства. К тому же, после вакцинации им обеспечен постоянный медицинский контроль в цеховом здравпункте», — отметила главный врач Городского клинического центра Елена Майорова.

«Привиться решила уже давно. Ведь я часто пользуюсь общественным транспортом, общаюсь с коллегами и рискую заразиться.  Особенно страшно за своих пожилых родственников», — поделилась инженер-технолог завода Валентина Чернявская.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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