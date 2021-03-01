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Новости » В Чувашии подписано Соглашение о сотрудничестве по наблюдению за выборами в сентябре 2021 года

09:02 12 марта 2021 г.

 

Соглашение подписали руководители Общественной палаты Чувашии, Штаба общественного наблюдения и Центральной избирательной комиссии региона.

Стороны будут взаимодействовать в организации общественного контроля за соблюдением избирательных прав и  участии в референдуме граждан Российской Федерации, содействовать обеспечению открытости и гласности, а также в повышении электоральной активности избирателей.

Ключевая задача — обеспечить прозрачность, честность и демократичность процесса проведения выборов в республике в сентябре 2021 года.

Соглашения о сотрудничестве также будут подписаны с ведущими некоммерческими организациями республики.

Ранее мы писали, что журналист Александр Белов возглавил Штаб общественного наблюдения.

 

Фото: cap.ru

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