09:02 12 марта 2021 г.
Соглашение подписали руководители Общественной палаты Чувашии, Штаба общественного наблюдения и Центральной избирательной комиссии региона.
Стороны будут взаимодействовать в организации общественного контроля за соблюдением избирательных прав и участии в референдуме граждан Российской Федерации, содействовать обеспечению открытости и гласности, а также в повышении электоральной активности избирателей.
Ключевая задача — обеспечить прозрачность, честность и демократичность процесса проведения выборов в республике в сентябре 2021 года.
Соглашения о сотрудничестве также будут подписаны с ведущими некоммерческими организациями республики.
Ранее мы писали, что журналист Александр Белов возглавил Штаб общественного наблюдения.
Фото: cap.ru