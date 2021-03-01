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Новости » Минтранс определил перечень дорог, которые будут задействованы при строительстве М-12

09:01 12 марта 2021 г.

 

Начало строительства трассы М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» на территории Чувашии запланировано на май 2021 года. В Ибресинском и Шумерлинском районах уже начался подготовительный этап. Дорожники завершили геологические и геодезические изыскания, закрепили прохождение трассы по лесным участкам и начали передислокацию техники и монтаж вахтовых поселков.

При строительстве скоростной трассы на территории республики будут задействованы автомобильные дороги регионального и местного значения. Наиболее плотно будут вовлечены и потребуют восстановления автомобильные дороги «Чебоксары-Сурсское», «Аниш» и «Сура» в Ядринском, Шумерлинском и Ибресинском районах.

В связи с чем, Минтрансом Чувашии был сформирован полный перечень автомобильных дорог, которые будут использованы для подхода к местам строительства трассы.

«Данный перечень направлен в госкомпанию «Автодор» и подрядной организации АО «ДСК Автобан», для рассмотрения. Мы рассчитываем на выделение дополнительного финансирования в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги для последующего восстановления этих дорог. Предварительная договоренность об этом имеется», – пояснил региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов.

Ранее мы писали, Олег Николаев поручил просчитать возможный ущерб, который может быть причинен муниципалитетам из-за строительства трассы М-12.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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