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Новости » В Чувашии благодаря нацпроекту «Здравоохранение» идет информатизация службы скорой помощи

09:00 12 марта 2021 г.

 

В службу скорой помощи и медицины катастроф успешно внедрены информационные технологии, облегчающие работу выездным врачам и фельдшерам, операторам call-центра 103, диспетчерам медицины катастроф и прочим сотрудникам, круглосуточно стоящим на страже здоровья. Функционал информационной системы ежегодно обновляется и дополняется. К примеру, там представлена информация о коечном фонде по республике, есть сервис мгновенного обмена данными между скорой помощью и больницами, работает система автоматической заявки на межгоспитальную перевозку —  сообщают в Минздраве Чувашии.

В период пандемии созданная в республике единая информационная система “Скорая помощь” выступила как стратегический ситуационный центр. В 2020 году в систему интегрировано взаимодействие с Региональной медицинской информационной системой (РМИС). С 1 декабря 2020 года из РМИС в службу скорой помощи поступает информация о коечном фонде по каждой больнице в республике. Благодаря этому служба скорой помощи выступила как центр госпитализации пациентов – все старшие врачи и сотрудники бригад знают, сколько свободных коек в каждой больнице.

С 2020 года в Региональную медицинскую информационную систему передается информация об обслуженном вызове для формирования электронной медицинской карты пациента. Обратно из больницы в карту вызова поступает информация о результатах госпитализации пациентов. Бригада скорой помощи на вызове может отметить необходимость посещения пациента участковым врачом из поликлиники – эта информация уходит в больницу. 

Теперь в автоматическом режиме проходит заявка на межгоспиталную перевозку. Одна больница, к примеру, ГКБ №1, подает в системе заявку на перевозку пациента в РКД, а специалисты в РКД отмечают, что они готовы принять пациента. После этого в системе скорой помощи автоматически создается вызов бригады для межгоспитальной перевозки и встает в очередь, назначается бригада. 

Напомним, что в 2019 году в рамках национального проекта “Здравоохранение” Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи оснастил планшетами 100% бригад «скорой».

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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