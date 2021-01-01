Новости » Чувашия один из первых регионов в реализации проекта «Ментальное здоровье»

В рамках двухдневного визита помощник полномочного представителя Президента России в ПФО Владимир Колчин провел встречу с родителями детей-аутистов в гимназии №5. В ходе встречи министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева и директор гимназии Инна Исаева рассказали о развитии в Чувашии уникального федерального проекта «Ментальное здоровье».

- В мире по данным ВОЗ один процент детей-аутистов, - говорит Алла Салаева. - В июне 2020 года Чувашия стала одним из трех регионов, которые утвердили на уровне правительства концепцию комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями и разработали конкретный план действий. В него входит несколько направлений. Первое – это раннее выявление ребенка, второе – сопровождение в детских садах и школах и помощь родителям. Но самое главное – это своевременная социализация детей. Результаты уже есть! Например, мальчик-аутист из 5-й гимназии сдал выпускные экзамены лучше некоторых своих одноклассников.

Помощник полпреда президента в ПФО Владимир Колчин, отметил, что Чувашия - один из лучших регионов, где эта программа действительно эффективно работает.

- Для меня это очень знаменательный день! - говорит директор гимназии Инна Исаева. - Я начала работать с родительской общественностью по данной проблеме еще пять лет назад, как депутат Госсовета республики. И очень рада, что мы создали уникальные условия в гимназии, причем, не только материально-технические, но и кадровые. Как отметили сегодня гости, нас можно масштабировать на уровень всей России.

Родители по достоинству оценили условия, созданные в гимназии для их детей.

– Как устроены классы, расставлены парты, проложены маршруты по школе, а еще электронные дневники, индивидуальный план! Вот она – настоящая инклюзивная среда, - говорит Татьяна Пичугина, родительница одного из школьников. - А еще важно отношение детей и родителей к нашим ребятам. Ведь часто их сторонятся, боятся, не хотят общаться. Здесь все наоборот! Благодаря проекту, который эффективно реализуется у нас в Чувашии.

Для справки. Общественный проект «Ментальное здоровье» - это разработка и внедрение эффективной системы комплексной помощи людям с расстройством аутистического спектра с целью их социализации и интеграции в общество; формирование в обществе толерантного отношения к людям с расстройствами аутистического спектра. Одна из задач - создание системы раннего выявления детей с такими расстройствами.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"