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Новости » Чувашия активно включилась в реализацию окружного общественного проекта «Ментальное здоровье»

13:27 11 марта 2021 г.

 

Реализацию проекта в регионе обсудили Помощник полпреда Президента России в ПФО Владимир Колчин и Глава Чувашии Олег Николаев.

В регионе уже создана система раннего выявления детей в возрасте от полутора до трех лет с расстройством аутического спектра. «По этому показателю республика работает очень эффективно, и заслуживает оценку «пять с плюсом», — отметил сегодня Владимир Колчин.

В рамках реализации проекта будет выстроена целая система комплексного сопровождения детей с ментальными расстройствами, куда помимо министерства здравоохранения входят Минобразования и Минтруд.

Глава Чувашии Олег Николаев поблагодарил Владимира Колчина за тесное сотрудничество с правительством региона в рамках реализации проекта. Он отметил, что республика готова и дальше активно выстраивать систему комплексного сопровождения детей с ментальными расстройствами.

«Цель — быть полезными людям и направить бюджетные средства на действительно необходимые для жителей проекты. Первый блок проекта «Ментальное здоровье» у нас в республике очень хорошо поставлен, поэтому будет продолжена работа по выстраиванию всей системы. В частности, и педагоги должны получить все необходимые знания для использования их в работе с детьми с ментальными расстройствами», — подчеркнул Олег Николаев.

Отметим, что Чувашия является одним из опорных регионов окружного общественного проекта «Ментальное здоровье». Координатором проекта на территории округа выступает Приволжский центр ментального здоровья. В числе задач — создание системы раннего выявления детей с месяцев с расстройством аутического спектра, обучение специалистов учреждений различных сфер, взаимодействующих с людьми с РАС.

 

Фото: cap.ru

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