Новости » В федеральный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» войдут общественники

К участию волонтеров в политике призвал лидер партии, Президент Владимир Путин

По итогам первого заседания федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», которое прошло 10 марта, его председателем утвержден сенатор, один из основателей партии, Александр Карелин.

«В состав федерального оргкомитета от партии вошли представители регионов, нашего молодежного движения, юристы, эксперты в сфере IT-технологий. Мы сейчас говорим про партийную квоту. Но для нас важно, чтобы внешних, непартийных экспертов и общественников в оргкомитете было больше, чем самих партийцев», - отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Александр Карелин в свою очередь пояснил, что и федеральный, и региональные оргкомитеты предварительного голосования будут состоять из 17 человек. Больше половины из них — представители добровольческих организаций и общественники.

«Коллеги предварительно проработают [кандидатуры] и предложат тех, кто войдет в федеральный оргкомитет и, соответственно, это же требование мы транслируем на региональные оргкомитеты. Мы рады тому, что добровольцы расширят состязательность, усилят ее и сделают предварительное голосование еще более острым и менее предсказуемым», — сказал Александр Карелин.

Сами волонтеры, в свою очередь, подтвердили готовность участвовать в организации предварительного голосования «Единой России». Свои кандидатуры они представят до 15 марта, отметила координатор федерального штаба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» Мария Якунчикова.

Она поблагодарила «Единую Россию» за поддержку в условиях пандемии и напомнила, что ранее Президент России Владимир Путин во время встречи с активистами движения «Мы Вместе» поддержал идею об участии волонтеров в политике. Добровольцев эта идея заинтересовала.

«Те волонтеры, которые занимаются помощью людям, в первую очередь идут помогать, их приоритеты не меняются. Но участие в политической жизни поможет им расширить свои возможности помощи людям», — отметила Мария Якунчикова.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в свою очередь заявил, что партия готова помогать волонтерам консультациями по участию в предварительном голосовании. Эту инициативу поддерживают в регионах и отмечают, что участие общественников повысит доверие к предварительному голосованию партии.

«Волонтеры в Татарстане активные, но политический опыт, а не просто умение помогать тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, новой нагрузкой ляжет на их плечи. Мы будем помогать им, разъяснять политические тонкости и важность предстоящих думских выборов. Будем вместе согласованно работать», - отметил секретарь Татарстанского регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин.

Следующее заседание оргкомитета — уже в полном составе — намечено на 15 марта. На нем будут утверждены составы региональных оргкомитетов и дан старт выдвижению участников процедуры.

Как заметил руководитель Агентства территориального развития Чувашской Республики Этнер Егоров, предварительное голосование – это механизм выявления новых запросов и новых взглядов, появление лиц, имеющих свое, отличное от привычного мировоззрение. Отдельно эксперт отметил возможность появления в политике молодежи, ведь нужно выявлять запросы подрастающего поколения, знакомиться с его системой ценностей.

Этнер Егоров подчеркнул также, что предварительное голосование позволяют выявлять повестку регионов: активисты, общественники озвучивают запросы людей на местах, в селах и малых городах. Такие личности нацелены на развитие своей территории.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» пройдет по максимально открытой и конкурентной модели – преимущественно онлайн с 24 по 30 мая. Голосовать смогут все зарегистрированные на территории РФ избиратели путем верификации через сайт «Госуслуг».

Фото: Er.ru

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"