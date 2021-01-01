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Новости » Digital-специалисты из Чувашии зарегистрировались для участия в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций»

13:17 11 марта 2021 г.

 

Заявки на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» подали 13 404 человека – жители всех российских регионов. Регистрация участников проходила с 22 января по 5 марта 2021 года. Конкурс проводится АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».

Заместитель генерального директора АНО «Диалог» Юлия Аблец сообщила, что у конкурса есть потенциал не только как у кадровой площадки, но и как у экспертного объединения, способного выработать единую позицию по ряду актуальных вопросов – например, об образовании в digital-сфере. «Это достойный итог. Мы довольны тем, что смогли вовлечь в конкурс такое количество людей из digital-среды. Возможности для выбора высококлассных кадров были бы даже при вдвое-втрое меньшем числе участников. Но такая цифра обещает, что конкурс пройдет при высочайшей профессиональной конкуренции и его победителями станут настоящие звезды, которые будут востребованы как в нашей компании, так и у партнеров конкурса. Еще один важный результат – высокое внимание профессионального сообщества: крупных компаний, ассоциаций, отдельных экспертов в области digital», – добавила Юлия Аблец.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров тоже высоко оценил результаты заявочной кампании. «Для отраслевого конкурса это довольно высокий уровень интереса. Мы получили заявки из каждого региона страны, особенно активными были жители Центрального и Приволжского федеральных округов, на долю которых приходится более половины – 54% всех регистраций. При этом Чувашия вошла в тридцатку регионов по количеству зарегистрированных участников. Для нас важно, что в этом конкурсе получают шансы на развитие карьеры рядовые специалисты, фрилансеры и те, кто только начинает свой путь в профессии. Доля заявок от участников, не занимающих руководящие должности, составила 60%. Возможно, им будет непросто в одном состязании с опытными топ-менеджерами, с теми, чей стаж работы исчисляется десятилетиями, но они точно могут быть уверены, что их будут оценивать только по профессиональным знаниям и способностям», – сказал Алексей Комиссаров.

В настоящее время эксперты конкурса уже начали выборочную проверку заданий, которые участники должны выполнить до старта дистанционного этапа. Член Экспертного совета конкурса Павел Безручко сообщил, что для внесения изменений и загрузки заданий выделено дополнительное время, доступ в личном кабинете продлен до 12:00 по московскому времени 14 марта. «Изучая видеоинтервью и презентации участников, мы заметили, что не все из них внимательно прочитали наши правила и инструкции. Мы рекомендуем всем конкурсантам проверить свои работы на соответствие формальным требованиям по содержанию и оформлению. Для этого мы предоставили дополнительное время на улучшения и соответствующим образом уточнили правила», – рассказал Павел Безручко.

 

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