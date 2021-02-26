Новости » На реконструкцию и строительство мостов и путепроводов до 2024 года направят порядка 290 млрд рублей

Актуальные вопросы приведения в нормативное состояние и строительства искусственных сооружений на дорогах регионального и местного значения обсудили в ходе научно-практической конференции, прошедшей в рамках форума «Дорожное строительство в России: мосты и искусственные сооружения». В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Росавтодора Евгений Носов, первый заместитель председателя правления ГК «Автодор» Игорь Астахов, генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин, а также президент Ассоциации «Р. О. С. АСФАЛЬТ» Николай Быстров.

В ходе дискуссии было отмечено, что искусственные сооружения являются жизненно важной частью не только местной, но и межрегиональной транспортной инфраструктуры. Последствия их разрушений или временное ограничение движения вызывают существенные потери для экономики и значительные неудобства для населения.

Евгений Носов обозначил, что на сегодняшний день более 5,5 тыс. искусственных сооружений находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Еще одной важной проблемой являются одноуровневые пересечения автомобильных и железных дорог — это не только причина постоянных дорожных заторов, но и источник повышенной опасности для всех участников движения. Остроту этих проблем подтвердила реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В соответствии с поручением Президента РФ, данным на Госсовете по дорожному хозяйству в июне 2019 года, разработана программа по реконструкции аварийных и предаварийных искусственных сооружений и строительству путепроводов на региональных и местных дорогах. Масштабные работы пройдут в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

До 2024 года регионам из федерального бюджета направят более 200 млрд руб. в целях приведения в нормативное состояние 100 тыс. пог. м мостов и еще порядка 90 млрд руб. — для строительства 121 путепровода.

«Первостепенные задачи субъектов Российской Федерации — обеспечение своевременной разработки проектной документации, внесение соответствующих изменений в региональные программы, а также мобилизация всех имеющихся мощностей и трудовых ресурсов для реализации мероприятий программы в рамках национального проекта», — обозначил Евгений Носов.

Спикер подчеркнул, что важной основой управления состоянием искусственных дорожных сооружений является своевременное планирование мероприятий по их ремонту и содержанию, а также развитие нормативно-технической базы. Евгений Носов отметил недостаточность существующих документов для проектирования мостовых сооружений в соответствии с требованиями Технического регламента таможенного союза. Чтобы восполнить пробел, Росавтодор реализует комплекс научно-исследовательских работ, направленных на разработку новых документов в области мостостроения.

«Вопросы технического регулирования и стандартизации являются важнейшими в дорожной отрасли, как для дорожных организаций и проектировщиков, так и для конечных пользователей автомобильных дорог», — отметил Евгений Носов.

Эффективность взаимодействия федерального центра с субъектами страны отметил глава Курской области Роман Старовойт. Губернатор подчеркнул, что дорожный нацпроект благоприятно воспринимается людьми. «Те объемы дорожных работ в субъектах, которые выполняются, люди никогда не видели», — обозначил Роман Старовойт.

Напомним, в 2021 году в 84 субъектах страны запланированы масштабные мероприятия по приведению в нормативное состояние транспортной инфраструктуры в рамках дорожного нацпроекта. Всего в программу мероприятий 2021 года на сегодняшний день вошли порядка 4,7 тысяч объектов.

Общий объем межбюджетных трансфертов на реализацию федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» составляет порядка 48 млрд руб. Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.02.2021 № 475-р принято решение о выделении дополнительных 100 млрд рублей на строительство дорог в российских регионах, из них на мероприятия нацпроекта направят 53,8 млрд рублей.

Справочная информация:

В республике общее количество мостов и путепроводов составляет – 109 шт., в том числе 7 путепроводов на пересечении автомобильных дорог с железными дорогами. 65 мостов находятся в аварийном и предаварийном состоянии.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация по капитальному ремонту и ремонту 3 мостов и 1 путепровода. Общая стоимость объектов ориентировочно составляет 1,2 млрд. рублей. Это объекты:

1) мост через р.Алатырь на а.д. Чебоксары-Сурское;

2) мост через р.Сура на а.д. «Аниш»;

3) мост через ручей на Алатырь-Ахматово-Ардатов;

4) путепровод через ж.д. на а.д. «Сура»;

В текущем году запланирована подготовка проектов дополнительно по двум объектам:

1) реконструкция моста на а.д. Калинино – Батырево – Яльчики – Большое Чеменево – «Шемурша – Сойгино – Алтышево» в Батыревском районе;

2) капитальный ремонт моста ч/з р.Б.Аниш на «Волга» - Марпосад – Октябрьское – Козловка в Мариинско-Посадском районе.