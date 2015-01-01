Новости » Прямая линия на тему: «Субсидирование инвестиций и капитальных вложений в АПК»

10 марта в Министерстве сельского хозяйства прошел прямой эфир на тему: «Субсидирование инвестиций и капитальных вложений в АПК». На обсуждении присутствовали компетентные представители органов исполнительной власти: заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Семенова Алина Витальевна и начальник отдела финансовой и кредитной политики Васильева Марина Геннадьевна. Все спикеры активно отвечали на интересующие жителей республики вопросы.

«Одним из приоритетов агропромышленной политики Чувашской Республики является внедрение механизмов государственного регулирования, позволяющих активизировать инвестиционную деятельность в сельскохозяйственном производстве региона» - поделилась Алина Витальевна.

В настоящее время в рамках Государственной программы предусмотрены следующие основные направления поддержки инвестиций в агропромышленном комплексе. Первое – это субсидирование части затрат по кредитам, то есть:

- предоставляется льготный кредит по ставке не выше 5 годовых на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов АПК (хранилищ картофеля, овощей и плодов, животноводческих комплексов (ферм)), также на приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования,

- либо за счет бюджетных средств возмещается часть процентных ставок по таким кредитам.

Марина Геннадьевна отметила, что с учетом необходимости ускоренного обновления материально-технической базы сельхозтоваропроизводителей, государственной программой на федеральном уровне с 2015 года введено новое направление – возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию обектов агропромышленного комплекса.

В рамках федерального направления субсидируются затраты на создание (модернизацию) по 8 направлениям, из них наиболее актуальные для республики это:

- создание и (или) модернизация животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм);

- создание овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления.

За счет средств федерального бюджета возмещается:

20% затрат на создание (модернизацию) хранилищ плодов, ягод, овощей, картофеля;

25% затрат на создание (модернизацию) молочных ферм. При этом по молочным фермам с 2020 года республикой принято решение о дополнительном возмещении за счет средств республиканского бюджета 15% затрат (сверх федеральных 25%). Таким образом, всего возмещается 40% (но не выше предельной стоимости объекта).

Обсуждение в прямом эфире получилось очень оживленным. Были даны разъяснения на комментарии, которые каждый мог оставить в трансляции.