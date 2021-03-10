«Рассчитываем, что к лету оздоровительные лагеря вернутся к привычному режиму работы и смогут принять всех желающих. Дети ждут и надеются на летний отдых», — отметила заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева.

Первую смену планируется открыть 1 июня. Прием заявок на приобретение путевок может стартовать уже 27 марта. Предположительно он пройдет в четыре этапа: с 28 марта заявки будут принимать социальные центры (для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), с 3 апреля — школы Новочебоксарска, Канаша, Канашского района, с 10 апреля — школы Чебоксар, с 17 апреля — школы остальных районов и городов.

Средняя стоимость путевок в организации отдыха детей установлена с учетом уровня инфляции — она повысится всего на 500 рублей. Так, путевка на 21 день в детский оздоровительный лагерь в среднем обойдется в 15 950 рублей.

«Сохранятся все льготы, предусмотренные для малоимущих семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Чтобы получить их, необходимо представить в органы управления образования заявление и справки о доходах за три месяца. Многодетные семьи по-прежнему могут получить бесплатную путевку. Для этого нужно представить копии документов, удостоверяющих личность заявителя и всех несовершеннолетних детей, или копию удостоверения многодетной семьи», — подчеркнула Алла Салаева.

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