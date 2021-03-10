АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » В Чувашии готовятся к летней детской оздоровительной кампании

08:54 11 марта 2021 г.

 

«Рассчитываем, что к лету оздоровительные лагеря вернутся к привычному режиму работы и смогут принять всех желающих. Дети ждут и надеются на летний отдых», — отметила заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева.

Первую смену планируется открыть 1 июня. Прием заявок на приобретение путевок может стартовать уже 27 марта. Предположительно он пройдет в четыре этапа: с 28 марта заявки будут принимать социальные центры (для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), с 3 апреля — школы Новочебоксарска, Канаша, Канашского района, с 10 апреля — школы Чебоксар, с 17 апреля — школы остальных районов и городов.

Средняя стоимость путевок в организации отдыха детей установлена с учетом уровня инфляции — она повысится всего на 500 рублей. Так, путевка на 21 день в детский оздоровительный лагерь в среднем обойдется в 15 950 рублей.

«Сохранятся все льготы, предусмотренные для малоимущих семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Чтобы получить их, необходимо представить в органы управления образования заявление и справки о доходах за три месяца. Многодетные семьи по-прежнему могут получить бесплатную путевку. Для этого нужно представить копии документов, удостоверяющих личность заявителя и всех несовершеннолетних детей, или копию удостоверения многодетной семьи», — подчеркнула Алла Салаева.

 

Фото: из открытых источников

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика