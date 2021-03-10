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Новости » Новый «Урок цифры» расскажет о беспилотном транспорте

15:32 10 марта 2021 г.

 

Новый «Урок цифры» расскажет о беспилотном транспорте

С 10 по 28 марта в школах Чувашии пройдут интерактивные уроки по теме «Беспилотный транспорт». Ученики с 1 по 11 класс узнают, как беспилотные автомобили определяют свое местонахождение, распознают окружающие объекты и планируют маршрут.

В этом году ученики изучат сенсоры (радары, лидары, видеокамеры), которые помогают беспилотным автомобилям «видеть» окружающий мир. Школьникам расскажут, как новейшие технологии помогают безопасно управлять беспилотным автомобилем. 

При помощи онлайн-тренажеров ребята смогут закрепить полученные знания на практике. Например, школьникам предложат почувствуют себя «интеллектом беспилотного автомобиля», задача которого — добраться из точки «А» в точку «Б», преодолевая разные дорожные ситуации.

Задания адаптированы для школьников разного возраста. Подготовлены три версии «Цифрового урока» с учетом уровня сложности и детализации. Программа разрабатывалась экспертами компании «Яндекс» и специалистами компаний-партнеров из числа лидеров цифровой экономики. Выполнить задания «Урока цифры» дети могут не только в школе, но и дома в любое удобное время. Все материалы доступны на сайте www.урокцифры.рф.

Справочно:

«Урок цифры» — всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся в игровой форме получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Его инициаторами являются Министерство просвещения России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика».

Партнерами проекта в 2020-2021 учебном году выступают «Лаборатория Касперского», Благотворительный фонд Сбербанка Вклад в будущее», компании «Яндекс», «1С», Mail.ru Group. Технологические партнеры — образовательная платформа «Кодвардс» и международная школа программирования «Алгоритмика».



 Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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