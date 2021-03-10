Сотрудники Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области провели фитосанитарный надзор подкарантинной продукции, отправленной за пределы Чувашии.
Сельхозпредприятиями Чувашии отгружено на экспорт около 400 тонн зерна, 462 тонны лука-севка, 8 547 штук древесно-упаковочных материалов, 120 тонн семян ячменя.
Зерно отгружено в Польшу, Швейцарию, Украину и Латвию; семена ячменя – в Таджикистан, а лук-севок – в Беларусь, Молдову, Монголию. Вся растительная продукция соответствовала требованиям стран-импортеров. После получения фитосанитарных сертификатов продукция успешно отгружена по местам назначения.