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Новости » Более 450 тонн лука-севка экспортировали из Чувашии

15:31 10 марта 2021 г.

 

Более 450 тонн лука-севка экспортировали из Чувашии

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области провели фитосанитарный надзор подкарантинной продукции, отправленной за пределы Чувашии.

Сельхозпредприятиями Чувашии отгружено на экспорт около 400 тонн зерна, 462 тонны лука-севка, 8 547 штук древесно-упаковочных материалов, 120 тонн семян ячменя. 

Зерно отгружено в Польшу, Швейцарию, Украину и Латвию; семена ячменя – в Таджикистан, а лук-севок – в Беларусь, Молдову, Монголию. Вся растительная продукция соответствовала требованиям стран-импортеров. После получения фитосанитарных сертификатов продукция успешно отгружена по местам назначения.



 Россельхознадзор

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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