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Новости » Переработка сельскохозяйственной продукции становится перспективным бизнесом

15:30 10 марта 2021 г.

 

Переработка сельскохозяйственной продукции становится перспективным бизнесом

9 марта заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов провел рабочую встречу с предпринимателем Евгением Пуховым.

Предприниматель в течение ряда лет занимается производством крупы и гранул из зерновых культур, складированием и хранением, а также транспортной обработкой грузов.

По словам Евгения Пухова, переработка сельскохозяйственной продукции сегодня становится все более актуальным и перспективным направлением бизнеса, особенно в плане развития экспортных поставок. Высокое качество выращиваемых чувашскими аграриями зерновых культур позволяет вырабатывать продукцию, которая пользуется спросом во многих странах, отмечает предприниматель и планирует в ближайшем будущем установить оборудование по переработке гороха.

В беседе с министром он также сообщил, что за год продал 16 тыс. тонн переработанного зерна, планирует наращивать объемы и хотел бы заняться не только переработкой, но и выращиванием зерновых.

Сергей Геннадьевич поддержал идею предпринимателя и ознакомил его с программами господдержки, участие в которых может помочь в реализации намеченных бизнес-планов.    



 Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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