Самой популярной услугой стала услуга по регистрации брака (2 594 обращения в электронном виде). В настоящее время на www.gosuslugi.ru доступны шесть услуг: заключение брака, расторжение брака, регистрация смерти, рождения, установление отцовства, усыновление (удочерение).

Чтобы подать онлайн-заявление в орган ЗАГС, необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Заявление на заключение брака могут отправить жених или невеста в своем личном кабинете в любое удобное время. Потом можно выбрать дату самой свадьбы и отправить приглашение будущему супругу или супруге. На сайте можно заполнить необходимые формы и оплатить государственную пошлину со скидкой 30%.

Лицам, вступающим в брак, следует уточнить по телефону в органе ЗАГС факт бронирования даты регистрации заключения брака. В выбранную дату будущие супруги приходят в ЗАГС с документами.

Во всех многофункциональных центрах (МФЦ) республики открыты пункты активации личных кабинетов. Здесь специалисты при необходимости окажут помощь в освоении портала Госуслуг. На сайте Госслужбы Чувашии по делам юстиции доступны инструкции по подаче заявлений через ЕПГУ.