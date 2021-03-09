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Новости » В 2020 году жители Чувашии получили более 3,5 тыс. электронных услуг ЗАГС

15:28 10 марта 2021 г.

 

В 2020 году жители Чувашии получили более 3,5 тыс. электронных услуг ЗАГС

Самой популярной услугой стала услуга по регистрации брака (2 594 обращения в электронном виде). В настоящее время на www.gosuslugi.ru доступны шесть услуг: заключение брака, расторжение брака, регистрация смерти, рождения, установление отцовства, усыновление (удочерение).

Чтобы подать онлайн-заявление в орган ЗАГС, необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Заявление на заключение брака могут отправить жених или невеста в своем личном кабинете в любое удобное время. Потом можно выбрать дату самой свадьбы и отправить приглашение будущему супругу или супруге. На сайте можно заполнить необходимые формы и оплатить государственную пошлину со скидкой 30%.

Лицам, вступающим в брак, следует уточнить по телефону в органе ЗАГС факт бронирования даты регистрации заключения брака. В выбранную дату будущие супруги приходят в ЗАГС с документами.

Во всех многофункциональных центрах (МФЦ) республики открыты пункты активации личных кабинетов. Здесь специалисты при необходимости окажут помощь в освоении портала Госуслуг. На сайте Госслужбы Чувашии по делам юстиции доступны инструкции по подаче заявлений через ЕПГУ.



 Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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