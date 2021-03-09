До 22 марта 2021 года продолжается регистрация волонтеров для поддержки общероссийского проекта — единой платформы по голосованию за объекты благоустройства. На специальном сайте 21.gorodsreda.ru жители Чувашии определят территорию для благоустройства в 2022 году.

Голосование будет проходить в течение пяти недель — с 26 апреля по 30 мая. В нем может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет — он может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории.

В голосовании жителям будут помогать и волонтеры, которые будут проводить информационную работу на определенных «точках» в каждом муниципальном образовании республики. Также волонтерами будет представлена возможность желающим проголосовать «на месте» при помощи специального приложения на планшетах. Общая численность жителей республики, проявившими желание помочь, насчитывается более 700 человек. На данный момент регистрацию прошли 329 волонтеров.

Чтобы стать частью команды волонтеров, достаточно пройти регистрацию по ссылке https://dobro.ru/event/10041921