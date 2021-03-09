АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » В Чувашии волонтеры помогут жителям выбрать объекты благоустройства

15:26 10 марта 2021 г.

 

В Чувашии волонтеры помогут жителям выбрать объекты благоустройства

До 22 марта 2021 года продолжается регистрация волонтеров для поддержки общероссийского проекта — единой платформы по голосованию за объекты благоустройства. На специальном сайте 21.gorodsreda.ru жители Чувашии определят территорию для благоустройства в 2022 году.

Голосование будет проходить в течение пяти недель — с 26 апреля по 30 мая. В нем может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет — он может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории.

В голосовании жителям будут помогать и волонтеры, которые будут проводить информационную работу на определенных «точках» в каждом муниципальном образовании республики. Также волонтерами будет представлена возможность желающим проголосовать «на месте» при помощи специального приложения на планшетах. Общая численность жителей республики, проявившими желание помочь, насчитывается более 700 человек. На данный момент регистрацию прошли 329 волонтеров.

Чтобы стать частью команды волонтеров, достаточно пройти регистрацию по ссылке https://dobro.ru/event/10041921



 Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика