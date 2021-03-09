АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » К юбилею Элли Юрьева открывается выставка "..Кроме флагов и гербов"

15:25 10 марта 2021 г.

 

К юбилею Элли Юрьева открывается выставка "..Кроме флагов и гербов"

12 марта 2021 года в Художественном музее открывается  выставка «..Кроме флагов и гербов», приуроченная к 85-летию со дня рождения Элли Михайловича Юрьева.

Элли Михайлович Юрьев -  народный художник Чувашии, лауреат Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства, «Почетный гражданин города Чебоксары», автор Государственного герба и Государственного флага Чувашской Республики, герба и флага города Чебоксары, села Порецкое, поселка Ибреси. Был утонченным мастером-стилистом, эстетом, всегда стремившимся к созданию произведений, пронизанных красотой, изяществом и элегантностью. Все то, что рождалось в его мастерской, было проникнуто вдохновением, глубокой образностью и высоким профессионализмом. Элли Юрьев, воспитанный в Тбилисской академии художеств на грузинской школе живописи, графики и скульптуры, стал яркой личностью не только в геральдике и вексиллографии, но и в других видах и жанрах искусства, во всей духовной жизни Чувашии второй половины XX века.

В экспозицию «..Кроме флагов и гербов» входят живопись и графика из коллекции Чувашского государственного художественного музея, наполненные авторским восторгом перед красотой окружающей природы, свидетельствующие о неугасающем даре мастера чувствовать тончайшие нюансы изменений в состоянии природы.



 Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика