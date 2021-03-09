12 марта 2021 года в Художественном музее открывается выставка «..Кроме флагов и гербов», приуроченная к 85-летию со дня рождения Элли Михайловича Юрьева.

Элли Михайлович Юрьев - народный художник Чувашии, лауреат Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства, «Почетный гражданин города Чебоксары», автор Государственного герба и Государственного флага Чувашской Республики, герба и флага города Чебоксары, села Порецкое, поселка Ибреси. Был утонченным мастером-стилистом, эстетом, всегда стремившимся к созданию произведений, пронизанных красотой, изяществом и элегантностью. Все то, что рождалось в его мастерской, было проникнуто вдохновением, глубокой образностью и высоким профессионализмом. Элли Юрьев, воспитанный в Тбилисской академии художеств на грузинской школе живописи, графики и скульптуры, стал яркой личностью не только в геральдике и вексиллографии, но и в других видах и жанрах искусства, во всей духовной жизни Чувашии второй половины XX века.

В экспозицию «..Кроме флагов и гербов» входят живопись и графика из коллекции Чувашского государственного художественного музея, наполненные авторским восторгом перед красотой окружающей природы, свидетельствующие о неугасающем даре мастера чувствовать тончайшие нюансы изменений в состоянии природы.