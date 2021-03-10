10 марта в Доме Правительства состоялось очередное заседание Кабинета Министров Чувашской Республики, которое прошло под председательством первого вице-премьера – министра финансов Чувашии Михаила Ноздрякова.

На заседании одобрили законопроект, в соответствии с которым предлагается ввести возможность проведения сходов граждан по вопросам введения и использования самообложения на части территории населенного пункта. Это может быть, например, жилой микрорайон, группа жилых домов, многоквартирный жилой дом и даже подъезд многоквартирного жилого дома. Критерием определения границ части территории населенного пункта, согласно проекту закона, также станет численность проживающих граждан – на территории должны проживать не менее десяти человек.

«До ноября 2020 года в федеральном законодательстве присутствовала норма о том, что сход граждан по вопросам самообложения может осуществляться на всей территории населенного пункта. Были внесены соответствующие изменения в федеральный закон, и в настоящее время можно проводить такой сход граждан на отдельных территориях населенного пункта, входящих в границы сельского или городского поселения. Фактически самооблажение граждан данными нормами упрощается», – сообщил руководитель Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции Дмитрий Сержантов, ведомство которого подготовило документ. Он добавил, что аналогичные законы приняты всего в пяти регионах Российской Федерации.

Правительством республики было принято постановление о распределении в 2021 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

С ежегодным докладом об итогах деятельности в 2020 году выступил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александр Рыбаков. Он представил результаты ежегодного социологического исследования представителей бизнеса, проведенного в прошлом году. Порядка 45% опрошенных заявили, что испытывали административное давление. Наиболее часто озвучивались проблемы, которые касались сбыта товаров, высокой кадастровой стоимости, высокой стоимости коммерческой недвижимости, а также высоких социальных налогов и трудностей по присоединению к сетям ресурсоснабжающих организаций. В то же время, по данным бизнес-омбудсмена, уменьшилась острота проблем при взаимоотношении предпринимателей с органами государственно-пожарного надзора, государственного контроля в сфере труда.

Александр Рыбаков подытожил, что в прошлом году число обращений, поступивших в аппарат регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей, выросло почти в 2 раза. «Почти все жалобы мы приняли к своему производству, проверили самостоятельно либо совместно с профильными органами. В 41% случаев нам удалось добиться позитивного или частично позитивного эффекта для предпринимателей», – сообщил он.

На заседании Кабинета Министров Чувашской Республики были рассмотрены и другие вопросы.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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