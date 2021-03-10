4 марта на базе БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» прошло республиканское совещание для специалистов по сопровождению замещающих семей Чувашской Республики, специалисты органов опеки и попечительства муниципальных образований и городских округов ЧР. В совещании приняли участие свыше 50 человек.

Вступительное слово было предоставлено директору БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии Светлане Ильиной.

Заведующая сектором организации деятельности по опеке и попечительству и защите прав детей Минобразования Чувашии Татьяна Васильева осветила изменения в приказ Минобразования Чувашии от 26.03.2016 № 737 «Об организации сопровождения замещающих семей в Чувашской Республике».

Консультант сектора организации деятельности по опеке и попечительству и защите прав детей Минобразования Чувашии Ольга Зверева рассказала о выявлении и устройстве детей под надзор в организации для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родилей.

Заместитель директора БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии Гульнара Самсонова раскрыла тему привязанности в детско-родительских отношениях. Также она уточнила, что важно знать специалисту, работающему с семьей в трудной жизненной ситуации.

Мероприятие завершили тренинги по профилактике профессионального выгорания. Их целью было создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья специалистов в сфере опеки и сопровождения замещающих семей, формирования навыков регуляции психоэмоциональных состояний.