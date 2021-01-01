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Новости » Выплаты придут в срок

13:13 10 марта 2021 г.

 

Выплаты на детей от 3 до 7 лет направлены семьям Чувашии в срок. Свыше 36 тысяч семей в Чувашии получают финансовую поддержку в виде данного пособия на общую сумму более 230 млн рублей. Всего выплатой охвачено 43 707 детей.

Граждане получат денежные средства на свои карты в течение нескольких рабочих банковских дней. После имевшихся в январе задержек по осуществлению ряда социальных трансфертов в связи с возвратом банками платежей, второй месяц к ряду граждане получают меры поддержки в привычные для них сроки.

По поручению руководителя региона Олега Николаева были предприняты меры по устранению причин и условий возврата платежей. Так, к данной работе были привлечены дополнительные работники, налажен формат взаимодействия специалистов при перечислении средств и оперативной отработке возвратов.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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