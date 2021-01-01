Новости » Ученые подтвердили восприимчивость хорьков к новому коронавирусу

Способность хорьков заражаться новым коронавирусом SARS-CoV-2 подтвердили специалисты Научно-исследовательского института охотничьих ресурсов в Испании. Подробнее об этом публикуется в нерецензированной статье, размещенной на сервисе препринтов bioRxiv.

Внимание исследователей привлекли случаи заражения SARS-CoV-2 среди животных, в том числе куньих — норок в нескольких странах и как минимум одного домашнего хорька. Хорьки популярны в качестве домашних питомцев и лабораторных животных, поэтому авторы работы решили выяснить, насколько те подвержены инфекции.

С августа по ноябрь 2020 года ученые обследовали 71 хорька, принадлежащих семи владельцам, которые использовали зверьков для охоты на кроликов. У каждого хорька исследователи взяли мазок из ротоглотки и прямой кишки. ПЦР-тестирование позволило выявить РНК вируса у шести хорьков четырех владельцев. Возраст и пол животного на вероятность заражения не влияли. Спустя 66 дней исследователи взяли повторные мазки у 20 хорьков, в том числе одного зараженного. Все результаты были отрицательными.

SARS-CoV-2 был обнаружен у 8,4% обследованных хорьков, заключают ученые. Следовательно, хорьки способны заражаться вирусом — по крайней мере, при его активной циркуляции среди людей. Однако, по всей видимости, вирус плохо распространяется и не сохраняется в небольших популяциях хорьков. Среди норок, живущих на фермах большими группами, он, наоборот, передается достаточно активно, уточнили исследователи.

Напомним, что восприимчивость ряда животных к новому коронавирусу стала причиной разработки для них вакцины против COVID-19. Выход российской вакцины «Карнивак-Ков» для плотоядных животных против коронавирусной инфекции (COVID-19) запланирован в апреле 2021 года. Этот препарат – разработка научного учреждения Россельхознадзора – Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир).

Текст: Алла Салькова

Фото: Christel SAGNIEZ с сайта Pixabu