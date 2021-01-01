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Новости » В Чувашии стартовали проектные семинары по благоустройству

08:58 10 марта 2021 г.

9 марта заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства - главный архитектор Чувашской Республики Александр Шевлягин и руководитель Агентства территориального развития Чувашии Этнер Егоров посетили г. Шумерля и Вурнарский район, где прошли общественные обсуждения объектов благоустройства на 2022 год.

Напомним, что с 26 апреля по 30 мая на платформе http://za.gorodsreda.ru/ пройдёт голосование по отбору дизайн-проектов формирования комфортной городской среды. Уже к 15 марта муниципалитетам необходимо загрузить свои дизайн-проекты на платформу.

В настоящее время на портале Народный контроль запущен опрос https://nk.cap.ru/poll/113 посвящённый информированности граждан о предстоящем голосовании.

В проектных семинарах приняли участие представители Общественных советов, местные депутаты, а также простые граждане, в том числе школьники и студенты.

В Шумерле пространствами, планируемыми под благоустройство в 2022 году, обозначены сквер им. В. Скаржевского и Центральная площадь с примыкающей частью улицы Октябрьская. В Вурнарах на 2022 год предусмотрена реализация 3 этапа благоустройства Центрального парка.

В рамках обсуждений жители, разбившись на группы, предложили свои идеи, создали мини-проекты общественных пространств, после чего презентовали их присутствующим. Идеи жителей будут взяты за основу при дальнейшей реализации проектов. «Нам крайне важно слышать мнение тех людей, кто непосредственно проживает в муниципалитетах. Кому как не им лучше знать, чего не хватает для благоустройства», - подчеркнул главный архитектор республики Александр Шевлягин.

Аналогичные мероприятия пройдут и на территории других муниципалитетов Чувашии.

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

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