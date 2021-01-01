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Новости » Путин подписал закон о порядке иностранного инвестирования в стратегические предприятия

08:56 10 марта 2021 г.

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке осуществления иностранных инвестиций в отдельные хозяйственные общества, для которых деятельность, имеющая стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства, не является основной. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Цель закона - усовершенствовать порядок иностранного инвестирования в такие компании. Речь идет, в том числе, о предприятиях, выполняющих работы с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, а также работ, связанных с оказанием услуг по водоснабжению (водоотведению). При этом указанные виды деятельности не должны являться для этих предприятий основными.

Среди таких предприятий - мясокомбинаты (производители животных жиров, мясных субпродуктов, кормов для животных), птицефабрики, племенные заводы (производители шерсти, шкур и пуха), столовые, предприятия по производству парфюмерно-косметической продукции. Также речь идет об обществах, включенных в реестр субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения (водоотведения), предприятиях стекольной, керамической, текстильной, металлургической, деревообрабатывающей промышленности, строительных, сельскохозяйственных предприятиях, санаторно-курортных организациях.

Законом вводится упрощенный порядок рассмотрения обращений иностранных инвесторов и принятия решения о согласовании сделок по таким компаниям. Рассмотрение обращений будет осуществлять Федеральная антимонопольная служба при получении заключений профильных федеральных органов власти об отсутствии угрозы обороне и безопасности страны.

Документом также расширяется перечень обязательств, возлагаемых на иностранных инвесторов. Они будут обязаны продолжать осуществлять виды деятельности, имеющие стратегическое значение, оказывать коммунальные услуги по установленным ценам (тарифам), продолжать утвержденную инвестиционную программу и не снижать объемы производства и поставок продукции.



 
 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Первоисточник: ТАСС

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