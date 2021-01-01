Новости » Экспортерам сельхозпродукции упростят оформление ветсертификатов

Информационная система «Одно окно» Российского экспортного центра будет интегрирована с Федеральной государственной информационной системой в области ветеринарии. Для этого РЭЦ будет включен в число субъектов ФГИС ВетИС, говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минсельхозом и размещенном для публичного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

«Статус субъекта ФГИС ВетИС позволит АО «Российский экспортный центр» посредством использования инфраструктуры ИС «Одно окно» получать и передавать в электронном виде информацию, необходимую экспортеру для оформления экспортного ветеринарного сертификата, формировать и направлять уполномоченным на оформление ветеринарных сопроводительных документов должностным лицам пакет электронных документов с целью получения вышеуказанного сертификата, а также взаимодействовать с оператором ФГИС ВетИС на основании соглашения об информационном взаимодействии», - говорится в пояснительной записке к проекту.