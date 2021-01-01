Новости » Стартует всероссийская «Битва экопросветителей»

10 марта стартует всероссийский конкурс «Битва экопросветителей». Его организаторы приглашают всех желающих провести экоуроки для детей и подростков и внести вклад в формирование экологической культуры молодого поколения. Самые активные участники конкурса получат полезные призы.

Подробная информация о «Битве экопросветителей» доступна на сайте ecowiki.ru/konkurs-bitva-ekoprosvetitelej. Участие в конкурсе не требует специальной подготовки. Пошаговой инструкции и готовых материалов к экоурокам на портале Ecowiki.ru будет достаточно, чтобы любой желающий смог организовать и провести увлекательное интерактивное занятие для детей.

Чтобы присоединиться к конкурсу, необходимо:

зарегистрироваться на сайте: ecowiki.ru/ecourok, изучить инструкцию и скачать готовые материалы урока;

провести одно или несколько занятий в течение месяца;

выложить пост в социальных сетях о проведенном занятии, используя хештеги #эковики #битва_экопросветителей;

выложить отчет на портале Ecowiki.ru.

Три экопросветителя, которые проведут наибольшее число уроков и соберут максимальное количество слушателей, выиграют полезные призы, среди которых: настольная игра Ecologic, экосертификат, книга и подписка на онлайн-библиотеку Bookmate. Конкурс продлится с 10 марта по 10 апреля, а 15 апреля, в День экологических знаний, жюри объявит имена победителей в социальных сетях платформы Ecowiki.ru.

Организатором конкурса выступает портал Ecowiki.ru Движения ЭКА при поддержке «Центра экономии ресурсов».

«Успех человечества в борьбе за сохранение природы во многом зависит от того, станет ли экологичный образ жизни и мышления нормой для подрастающего поколения. Однако даже в современной российской школьной программе экология до сих пор не входит в список обязательных дисциплин. Наш конкурс поможет восполнить этот пробел и приобщить детей к экоповестке силами волонтеров. А 38 экоуроков с комплектом готовых материалов на портале Ecowiki.ru позволят каждому найти подходящую тему занятия и без труда его провести», - комментирует Екатерина Олейник, координатор активисткой части портала Ecowiki.ru.

В поддержку участников конкурса пройдет вебинар с Алиной Кольовска, руководительницей Центра экономии ресурсов. Алина расскажет, как выстроить диалог с детьми, учесть особенности аудитории и как зарядить слушателей.

Контактное лицо:

Екатерина Олейник, координатор активисткой части портала Ecowiki.ru. Тел.: 8-953-184-95-54. Email: e.olejnik@eca-planet.com