Новости » Предварительный анализ лесосеменного сырья провели в ЦЗЛ Чувашской Республики

В феврале текущего года в отдел «Чувашская лесосеменная станция» филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Чувашской Республики» поступило 7 средних проб от партий шишек сосны обыкновенной. Лесосеменное сырье собрано на территории лесного фонда бюджетных учреждений - лесничеств Минприроды Чувашии. В целях исключения заготовки низкокачественных и некондиционных семян лесных растений необходимо проведение предварительных анализов шишек.

Для определения выхода семян из шишек, шишки были заложены в сушильный шкаф до полного их раскрытия. По итогам анализа выход семян из шишек оказался разным и составил от 1,0% до 1,5% (по справочным данным выход семян должно быть от 1 до 2

Класс качества у сосны обыкновенной определяется по всхожести. К первому классу качества относятся семена, всхожесть которых составляет от 95 % и более, а ко второму классу – от 85 % до 95 %. Для определения всхожести была произведена раскладка очищенных семян на стол проращивания. По истечении 15 дней был установлен класс качества семян данных проб шишек. Проверенные семена отнесены к 1 и 2 классу качества, их всхожесть варьирует от 90% до 98

Полученные результаты и рекомендации направлены в Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.