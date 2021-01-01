Новости » Поведены итоги лесовосстановительных работ 2020 года: перевыполнен план и по посадкам деревьев, и по агроуходу

Площадь лесовосстановительных работ, выполненных в 2020 году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», составляет 1,17 млн га. Это составляет 106% от запланированного показателя.



При этом максимальные площади работ по восстановлению лесов приходятся на Сибирский федеральный округ. Так, в Иркутской области лесовосстановление проведено на площади 145 тыс. га, в Красноярском крае – почти на 100 тыс. га. На Дальнем Востоке лидером стала Республика Саха (Якутия) ‒ 73 тыс. га, второй результат у Хабаровского края – более 63 тыс. га. В Северо-Западном федеральном округе максимум приходится на Вологодскую область – более 82 тыс. га.



Искусственное лесовосстановление проведено почти на 195 тыс. га, что на 17 тыс. га больше прошлогоднего результата. Максимальные показатели – у Иркутской, Тверской, Вологодской, Амурской, Ленинградской областей, Республик Карелия и Башкортостан, а также Красноярского и Хабаровского края.



Агротехнический уход за лесными культурами проведен в стране на 702 тыс. га, что составляет почти 111% от запланированного результата. Наибольшие площади агроуходов зафиксированы в Башкирии, Калмыкии, Татарстане, Удмуртии, Пермском крае, Иркутской, Кировской, Нижегородской, Свердловской, Тверской, Тюменской областях.



Основной показатель федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», отражающий соотношение выбывших и восстановленных лесных площадей, превысил 93% при планируемом на 2020 год 72,8 %. Ключевую роль в этом сыграло обеспечение региональных лесных ведомств лесохозяйственной техникой и оборудованием: за два года в рамках федпроекта закуплено около 8 тысяч единиц спецсредств на сумму более 1 млрд рублей. В 2021 году на эти цели предусмотрено еще 1,1 млрд рублей: площадь лесовосстановления и лесоразведения должна составить 1,2 млн га.



В преддверии подготовки к новому лесокультурному сезону 2021 года Департаментам лесного хозяйства по федеральным округам и подведомственным Рослесхозу учреждениям дан ряд поручений и рекомендаций. Регионы должны уделить особое внимание своевременности и точности заполнения отчетной документации, обеспечению лесокультурных работ достаточным количеством посадочного материала, проведению компенсационного лесовосстановления и другим направлениям.