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Новости » В Доме дружбы стартует выставка «Путешествуя по Крыму»

08:44 10 марта 2021 г.

В Доме дружбы стартует выставка «Путешествуя по Крыму» мастера живописи Сергея Блохина. Уроженец Чувашии знакомит жителей и гостей региона с полотнами, созданными по итогам путешествия на полуостров Крым. Порядка 100 работ передают уникальную природу, сохраняя свежесть впечатлений от постоянно изменчивой палитры, тональности и цветовой гаммы моря.

Экспозиция посвящена памятному событию – Дню воссоединения Крыма с Россией. Зрители ознакомятся с достопримечательностями и богатствами, необычной по красоте природой многонациональной республики, ее географическими особенностями и растительным миром. Мероприятие расширит кругозор посетителей, позволит оценить то, что их окружает в жизни, станет посылом для воспитания любви к природе, бережного отношения к ней.Дата и время проведения мероприятия - 10 марта в 15.00 часов.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

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