Новости » 15 марта стартует первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В Чувашской Республике в марте (с 15 по 26 марта) и в октябре (с 18 по 29 октября) 2021 года в два этапа проводится Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Её цель – привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

В период проведения Акции в целях информирования населения Чувашии проводится работа по размещению наглядных, видео- аудио информационных материалов, распространению листовок и буклетов с указанием «телефонов доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике (58-33-33) и подростковой наркологической службы Минздрава Чувашии (62-63-63).

В период проведения Акции органами государственной власти запланированы следующих мероприятий:

мониторинг сети Интернет в целях получения информации, представляющей оперативный интерес, +0321-

в т.ч. выявление информации (рекламы) о распространении наркотических средств и предложений по работе, связанной с их незаконным сбытом;

проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на информирование молодежи о последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ на здоровье человека и пропаганды здорового образа жизни, в рамках спортивных мероприятий с указанием номеров телефонов доверия правоохранительных органов, наркологической и психологической службы;

проверка мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, направленная на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков;

организация и проведение на территории Чувашской Республики интерактивного флешмоба «#Япротивнаркотиков» с размещением фотографий участников в сети Интернет;

проведение профилактических бесед и антинаркотических видеолекториев с учащимися, студентами образовательных организаций и их родителями;

организация книжных антинаркотических выставок на базе детских библиотек;

подготовка и размещение информационных материалов на сайте медицинских организаций, подведомственных Минздраву Чувашии, и медицинском портале «Здоровая Чувашия» по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ;

проведение тематической Школы здоровья по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательных, медицинских организациях, учреждениях культуры, социально-реабилитационных центрах;

реализация межведомственной профилактической программы «Дни профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения» в Вурнарском районе Чувашской Республики (15 марта, Вурнарский сельскохозяйственный техникум Минобразования Чувашии);

организация и проведение интеллектуальной правовой игры «Ворошиловский стрелок» для воспитанников МАОУДО «Дворца детского и юношеского творчества г. Чебоксары» (17 марта);организация и проведение профилактического мероприятия с использованием песочной анимации, направленного на формирование здоровьесберегающих принципов, для подростков «группы риска» (22 марта, МБУК «Объединение библиотек г. Чебоксары»; 19 октября, БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары»).

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики