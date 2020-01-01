Новости » Больше половины медиков выездных бригад скорой помощи моложе 36 лет

В 2019 году в экстренной медицинской службе работал 1391 человек, а по итогам 2020 количество сотрудников составило 1538, из них 47 работников – по временному штатному расписанию. В центре медицины катастроф и скорой помощи работает 91 врач, 831 фельдшер, 65 медсестер, 426 водителей.

Среди фельдшеров и медицинских сестер выездных бригад 54 % составляют специалисты моложе 36 лет и только 2% - старше 61 года. Среди врачей 15 % составляют специалисты старше 61 года, 22% - моложе 36 лет.

Большая нагрузка легла на сотрудников скорой медицинской помощи, когда коллеги один за другим начали заболевать коронавирусом. Больше всего медиков заболело в мае и июне прошлого года. На данный момент 54% сотрудников имеют антитела.

В соответствии с Указом Президента РФ от 6 мая 2020 г. № 313 “О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников” Фондом социального страхования Российской Федерации по итогам 2020 года рассмотрены 286 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) медицинских работников скорой помощи. 268 из них признаны страховыми, сотрудники получили единовременные страховые выплаты. (На данный момент рассмотрены 388 дел.)