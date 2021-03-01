Об этом заявили в пресс-службе руководителя региона. Среди тем, которые волнуют жителей республики, — водоснабжение в районах, транспортная реформа, ситуация с бродячими собаками.

Напомним, что трансляция прямой линии с Главой Чувашии Олегом Николаевым на его страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» начнется 12 марта в 13 часов.

На самые задаваемые и обсуждаемые вопросы руководитель региона ответит лично. Остальные обращения не останутся без внимания, их передадут для детальной проработки в органы власти по компетенции.