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Новости » На прямую линию Олега Николаева в социальных сетях поступило около тысячи обращений

08:18 10 марта 2021 г.

 

Об этом заявили в пресс-службе руководителя региона. Среди тем, которые волнуют жителей республики, — водоснабжение в районах, транспортная реформа, ситуация с бродячими собаками.

Напомним, что трансляция прямой линии с Главой Чувашии Олегом Николаевым на его страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» начнется 12 марта в 13 часов.

На самые задаваемые и обсуждаемые вопросы руководитель региона ответит лично. Остальные обращения не останутся без внимания, их передадут для детальной проработки в органы власти по компетенции.

Ранее мы писали о приеме граждан, который провел Олег Николаев и о решениях, которые были приняты по результатам общения с жителями Чувашии.

 

Фото: pixabay.com

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